Pubblicato il: 18 gennaio 2018 alle 19:18

Nella mattinata odierna, i militari della compagnia Carabinieri di San Marco Argentano (CS), a seguito di accertamenti mirati al rispetto della vigente normativa in materia ambientale, hanno posto sotto sequestro preventivo, nel comune di San Marco Argentano, un’area esterna di circa 150 mq, adibita sia ad autocarrozzeria che ad officina meccanica. Nella fattispecie, i militari giunti sul posto, rinvenivano lungo il perimetro esterno della succitata attività commerciale, tutti depositati in modo incontrollato e su nudo terreno privo di alcun sistema di impermeabilizzazione, con conseguente potenziale inquinamento delle matrici ambientali, diverse tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non, nella fattispecie, motori non bonificati, filtri di olio esausto, pneumatici usurati, plastica, parti meccaniche di veicoli con evidente fuoriuscita di olio che defluiva sul nudo terreno, radiatori, materiale ferroso e numerose lastre frantumate ed in pessimo stato di conservazione di onduline di “verosimile” cemento amianto eternit. Inoltre, la stessa autocarrozzeria, era priva di autorizzazione alle emissioni diffuse nell’ambiente necessaria per poter svolgere l’attività. Oltre alle contestazioni di carattere amministrativo, nella circostanza il titolare, S.R. 68enne del posto, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria di Cosenza per la violazione alla normativa ambientale.