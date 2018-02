Carabinieri arrestano 31enne per detenzione di cocaina e hashish. mentre è in fuga cade e si fa male

Pubblicato il: 15 febbraio 2018 alle 13:41

I Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata (NA) dopo un servizio di osservazione eseguito per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti hanno tratto in arresto Francesco Immobile, 31 anni, del luogo, già noto alle ffoo.

Alla vista dei militari dell’arma sul corso Vittorio Emanuele III ha abbandonato il motociclo dandosi alla fuga a piedi ma a causa della strada viscida è caduto ed è stato raggiunto e soccorso. A seguito di perquisizione personale i cc hanno rinvenuto e sequestrato 103 grammi di marijuana, 50,30 di cocaina, denaro contante per 75 euro ritenuto provento di attività illecita.

I medici dell’ospedale di Boscotrecase gli hanno riscontrato una frattura al malleolo sinistro.

Dopo le formalità di rito è stato sottoposto ai domiciliari nel nosocomio.