Pubblicato il: 14 gennaio 2018 alle 08:10

I Carabinieri della Stazione di Trecastagni hanno arrestato nella flagranza il 33enne Salvatore Luca FARO di Gavina di Catania ed un 38enne di Catania, poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Li ha sorpresi venerdì sera la pattuglia in Via Sant’Andrea a Trecastagni mentre contrattavano con un giovane assuntore del posto. Accortisi della presenza dei militari dell’Arma i due sono fuggiti a piedi con la speranza di poter raggiungere la loro auto e far perdere le proprie tracce, scelta resa vana dagli operanti che li hanno inseguiti, bloccati e perquisiti rinvenendogli addosso nel complesso: 17 dosi di cocaina e 65 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla precedente vendita dello stupefacente.

La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari