Pubblicato il: 10 gennaio 2018 alle 19:40

Latina: in data odierna, in latina, interno locale Tribunale – ufficio direttore amministrativo , i Carabinieri della locale stazione unitamente a quelli di Latina Scalo, traevano in arresto P.M. 57 enne di Fondi (LT). L’uomo, mentre si trovava all’interno del suddetto ufficio, alla richiesta di un versamento da lui dovuto, andava in escandescenza sostenendo l’erroneità di quanto gli veniva richiesto inveendo, aggredendo e colpendo l’impiegato ivi preposto, provocandogli lievi lesioni e danneggiando inoltre i suppellettili ivi presenti. L’arrestato dopo le formalità di rito, veniva associato in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del rito direttissimo fissato per la data del 12 gennaio 2018.