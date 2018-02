Pubblicato il: 14 febbraio 2018 alle 21:39

Aprilia (LT): Arrestato il 14 febbraio 2018, alle ore 9 i militari del locale comando stazione Carabinieri hanno tratto in arresto, H.E. 45 enne bosniaco, in ottemperanza all’ordinanza emessa dall’ufficio di sorveglianza di Roma che ha condiviso le risultanze investigative del citato reparto. In particolare, i Carabinieri riuscivano a documentare le diverse violazioni agli obblighi connessi con la misura alternativa della detenzione domiciliare già irrogatagli per il reato di furto aggravato.

L’ arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina