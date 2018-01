Pubblicato il: 13 gennaio 2018 alle 07:26

Latina Scalo (LT): Nella mattinata del 12 gennaio 2018, a conclusione di complessa attività investigativa condotta anche con l’ausilio tecnico – scientifico del RIS di Roma, i militari della stazione Carabinieri di Sermoneta (LT), coadiuvati nella fase esecutiva anche dal personale arma di Latina scalo, hanno tratto in arresto per il reato di “ incendio boschivo ”, M.G. 34enne di origini polacche, residente a Latina, in esecuzione dell’ordinanza emessa in data 9 gennaio 2018 dal Tribunale di Latina.

L’attività d’indagine, iniziata nell’agosto del 2017 a seguito dell’incendio sviluppatosi in Sermoneta (LT), sul versante ovest del Monte Corvino, apparso sin da subito di natura dolosa, ha consentito di raccogliere gravi e concordanti elementi di colpevolezza a carico dell’uomo, le cui impronte digitali sono state repertate sugli inneschi utilizzati per appiccare il fuoco e del quale veniva anche documentata la presenza sul luogo del delitto.

Il 34enne, veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione