Pubblicato il: 10 febbraio 2018 alle 20:10

Fondi (LT): In data 09 febbraio 20 18, i Carabinieri della locale Tenenza traevano in arresto, nella flagranza del reato di “ spaccio di sostanze stupefacenti ” S. G., 29enne cittadino indiano, domiciliato a Borgo Vodice. L’uomo – a seguito di mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento – veniva sorpreso subito dopo aver ceduto ad un giovane due dosi di eroina, dal peso complessivo di grammi 2,55 circa, poste sotto sequestro analogamente alla somma contante di euro 55, provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, temporaneamente ristretto in camera di sicurezza, nella mattinata odierna veniva condotto, per la celebrazione del rito direttissimo, innanzi all’Autorità Giudiziaria.