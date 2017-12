Pubblicato il: 30 dicembre 2017 alle 16:10

Aprilia: Il 29 dicembre 2017, i Carabinieri del locale reparto territoriale, hanno tratto in arresto C.F., 35enne, il quale, sebbene sottoposto al regime degli arresti domiciliari, si rendeva responsabile del reato di evasione e di violenza privata posta in essere nei confronti della convivente. L’arrestato è stato tradotto presso il Tribunale di Latina per la celebrazione del rito direttissimo come disposto dall’A.G.