Arrestato per detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio

Arrestato per detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio

Pubblicato il: 20 febbraio 2018 alle 21:30

Nel pomeriggio di lunedì 19 febbraio, in piazza Allende di Tortona, una pattuglia della stazione di Viguzzolo impegnata in un servizio di controllo del territorio notava un soggetto di origine magrebina che, alla vista dei militari, affrettava il passo. Il giovane, fermato e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 10 grammi di stupefacenti di tipo cocaina ed eroina, che aveva nascosto negli abiti.

L’uomo, AIT SAID RACHID, 38enne marocchino, pluripregiudicato, residente in Alessandria, veniva arrestato per illegale detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio