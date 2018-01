Pubblicato il: 20 gennaio 2018 alle 19:45

Nel primo pomeriggio del 19 gennaio 2018, i militari della stazione Carabinieri di Gravedona ed Uniti (CO), nel corso di un servizio di controllo del territorio, traevano in arresto, in flagranza del reato di evasione, Guidotti Rafael, 26enne domiciliato a Vercana (CO), in atto sottoposto agli arresti domiciliari, sorpreso in palese violazione della misura. l’arrestato, nel recente passato, era stato più volte denunciato in stato di libertà, in ultimo anche in stato d’arresto, per plurime violazioni degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di P.S., successivamente aggravata anche con l’obbligo di soggiorno.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del comando compagnia Carabinieri di Como. Nella mattinata odierna, a seguito del giudizio con rito direttissimo, il Tribunale di Como convalidava l’arresto e ne disponeva la custodia in carcere in attesa dell’udienza, fissata per il giorno 25 gennaio p.v..