Aosta lite per futili motivi – 1 denuncia per lesioni aggravate

Pubblicato il: 26 dicembre 2017 alle 14:16

Le notte della Vigilia di Natale perveniva presso la Centrale Operativa del Gruppo di Aosta una richiesta di intervento nel centro del capoluogo per una lite scoppiata tra due soggetti di un gruppo di amici e uno sconosciuto a bordo di una bicicletta: quest’ultimo aveva aggredito – con un coltello a farfalla di piccole dimensioni due ragazzi per motivi in corso di accertamento.

Diramate le ricerche a tutte le auto delle Forze di polizia presenti sul territorio, grazie alla descrizione fornita dalle vittime che venivano immediatamente sentite negli uffici della caserma dei carabinieri, pattuglie della Squadra Volante e gazzelle dell’ Aliquota Radiomobile individuavano e intercettavano il soggetto a bordo di una bicicletta qualche ora dopo in via Chambery.

Si tratta di C. A. S., rumeno 40enne, autotrasportatore a cui veniva sequestrato, nel corso delle operazioni di perquisizione personale e veicolare, il coltello utilizzato nell’aggressione.

I due feriti hanno avuto una prognosi di 20 giorni per piccole ferite lacero contuse al mento e alla fronte.

Il soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.