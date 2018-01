Pubblicato il: 1 gennaio 2018 alle 17:30

Aosta. Stanotte 1 gennaio all’esito degli accertamenti esperiti, militari Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota Radiomobile, con la collaborazione di una pattuglia della polizia, traevano in arresto per il reato di tentato omicidio:

BOSISIO ROBERTO GIOVANNI, classe 62, con pregiudizi di polizia.

Predetto in stato di alterazione psicofisica minacciava e aggrediva con una roncola e un macete due soggetti per motivi in corso di accertamento; le vittime chiamando il 112 richiedevano l’intervento dei Carabinieri per fermarlo e i militari intervenuti lo individuavano affacciato alla finestra delle scale del proprio domicilio che brandeggiava le armi da taglio in mano. A seguito di un suo tentativo di aggressione nei confronti dei militari e dei poliziotti intervenuti, veniva bloccato e disarmato anche utilizzando un dispositivo spray in dotazione all’Arma dei Carabinieri a base di oleoresina di Capsicum.

All’esito della perquisizione personale effettuata in caserma venivano sequestrate, oltre ad 1 macete e 1 roncola, 4 coltelli a serramanico.

L’ unico soggetto ferito, trasportato presso Pronto Soccorso ospedale Parini di Aosta veniva riscontrato affetto da ferita al viso e mano sinistra con prognosi di gg 25 s.c..

Dopo gli accertamenti di rito, l’arrestato su disposizione del PM di Turno, è stato tradotto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile presso la Casa Circondariale di Brissogne in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto