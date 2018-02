Pubblicato il: 13 febbraio 2018 alle 20:30

Nella prossima puntata di Talking il noto magistrato si sofferma su una serie di questioni attinenti il personale ritenuto sottodimensionato e i relativi effetti

Corigliano, martedì 13 febbraio 2018: I disagi della Procura di Castrovillari in un territorio vasto come il Pollino e la Sibaritide in cui è presente una molteplicità di reati. Molti i fenomeni da contrastare a fronte di un personale giudiziario sottodimensionato. Di questo e di altro si occuperà la prossima puntata di TALKING con un’intervista al procuratore capo Eugenio Facciolla. Corruzione, prescrizione, reati ambientali, abusivismo edilizio e condoni, sono alcuni dei temi trattati. Oltre 40 minuti di intervista nei quali si colgono spunti interessanti circa la necessità di rivedere parte delle normative vigenti.

Gli impianti di depurazione, le responsabilità dei sindaci, le condizioni del mare antistante la costa jonica cosentina e gli strumenti preventivi. Raccolte le testimonianze del Comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Canio Maddalena e del tenente colonnello della Guardia di Finanza – reparto aeronavale di Vibo Valentia – Domenico Tavone.

