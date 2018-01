Pubblicato il: 2 gennaio 2018 alle 15:48

Estorsioni, l’escalation nell’alto jonio Colpita una banda di albanesi a Rocca

Nel primo numero del 2018 fari puntati su un’inchiesta scoppiata a Rocca Imperiale, tutti i retroscena. A seguire il dramma della precarietà giovanile e il Movimento 5 stelle ad Acri. Infine botta e risposta a distanza tra i sindaci di Corigliano e di Rossano in tema di fusione

Corigliano, martedì 2 gennaio 2018

Primo numero del 2018 di Talking: in apertura ancora cronaca. Fari puntati sull’operazione delle ultime ore a Rocca Imperiale dove le forze dell’ordine sono riuscite in tempi rapidi a consegnare alla giustizia una banda di albanesi.

Reddito di cittadinanza: i cinquestelle pongono l’attenzione sulla precarietà giovanile, sulle povertà e sull’introduzione del reddito di cittadinanza. I pentastellati hanno tenuto una manifestazione presso la sala del Consiglio comunale di Palazzo Sanseverino Falcone. Approfondimenti e interviste. In particolare a Cinzia Pancaro (Organizer Meetup Acri in Movimento) e a Nicola Morra – Portavoce M5S in Senato

Conferenze stampa: è tempo di bilanci. E’ botta e risposta a distanza tra il sindaco di Corigliano Giuseppe Geraci e il sindaco di Rossano Stefano Mascaro in tema di fusione. Affrontate le emergenze: dal lavoro alla sanità, dalla giustizia e alle questioni del personale comunale.

