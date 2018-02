Pubblicato il: 15 febbraio 2018 alle 20:55

Un nuovo appuntamento per i venerdì al Blue Brass, una esibizione d’eccezione che porta la musica nel cuore di chi ascolta: Trio Eliseo Lloreda Garcia feat. Claudio Giambruno in concerto il 16 febbraio alle ore 21.30. La musica di Eliseo Lloreda Garcia alla chitarra, con Claudio Giambruno al sax, Ninni Navarra alla batteria, Mauro Romano al contrabasso, possiede i colori accesi, i profumi inebrianti e i contrasti tipici della terra da cui proviene: Santa Cruz de Tenerife. Della musica segnata da moltissimi e speziati aromi, Eliseo Lloreda, è tra le voci più autentiche e non a caso in patria è considerato una leggenda. Nella sua chitarra convivono le antiche tradizioni delle Canarie, echi delle struggenti melodie della morna di Capo Verde, il rock dei suoi anni giovanili, la passionalità flamenca, il pop occidentale declinato con l’esotismo africano, il blues ed il jazz. “Ho scoperto tardi il jazz – dice il chitarrista – ma quando ascoltai per la prima volta il sax di John Coltrane mi sono immediatamente innamorato di questo linguaggio così pieno di suoni nuovi e di libertà musicale”. Da allora, il jazz è diventato uno dei suoi riferimenti più costanti e appassionati e le numerose e prestigiose esperienze maturate hanno fatto emergere la sua figura a livello europeo proprio in virtù degli affascinanti colori che egli sa donare al linguaggio jazzistico. Virtuoso dello strumento, Lloreda possiede uno stile unico e originale che spesso fa ricorso al “chord melody”, modalità che, dominando contemporaneamente melodia, linea del basso e armonia, concede piena autosufficienza alla chitarra.Titolare di una nutrita discografia, Lloreda si è fatto conoscere in Italia soprattutto a partire dal 2011, quando il batterista e discografico siciliano Ninni Navarra (che stasera suona con lui) ha prodotto la pubblicazione dell’album “The color of sound”, edito dall’etichetta romana Terre sommerse.Una musica, quella di Lloreda, autenticamente jazz, autenticamente tropicale

La selezione artistica è curata dal direttore della Scuola Popolare di Musica, Maestro Vito Giordano e dal docente di Management dello spettacolo, Fabio Lannino.

Il costo del biglietto è di euro 10,00 oltre i diritti di prevendita. Da quest’anno, inoltre, la Fondazione ha attivato, oltre all’acquisto online dei biglietti tramite il circuito www.ticksweb.com e i punti vendita autorizzati, altri due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal lunedì al venerdì a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it.

Rosanna Minafò