Migliori collegamenti ferroviari in Puglia grazie alla politica di coesione

Pubblicato il: 26 gennaio 2018 alle 20:06

Sono stati investiti 67,5 milioni di EUR del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in lavori di ammodernamento della linea ferroviaria che collega il porto di Taranto al porto di Bari, in Puglia. Corina Creţu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: “Oltre a promuovere una modalità di trasporto rispettosa dell’ambiente, il progetto finanziato dall’UE favorirà il turismo e il commercio nell’Italia meridionale, riducendo i tempi di viaggio di passeggeri e merci e garantendo al contempo una maggiore sicurezza del traffico.” La tratta, che fa parte della rete transeuropea di trasporto globale (RTE-T), si trova sulla linea ferroviaria adriatica, che collega l’Italia meridionale a quella settentrionale. I lavori dovrebbero concludersi alla fine del 2018.