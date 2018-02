Pubblicato il: 6 febbraio 2018 alle 21:21

Dal 7 al 13 febbraio la Commissaria per la Politica regionale Corina Creţu, responsabile per la politica urbana dell’UE, sarà a Kuala Lumpur, in Malaysia, per partecipare al nono Forum urbano mondiale, il principale vertice internazionale sulle questioni urbane, insieme ai decisori politici, ai dirigenti dei governi locali, alle ONG e agli esperti del settore dello sviluppo urbano sostenibile.

A quindici mesi dall’annuncio della nuova agenda urbana alla conferenza Habitat III delle Nazioni Unite in Ecuador, il Forum si concentrerà sul conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La Commissaria Creţu rappresenterà l’UE alla sessione plenaria di apertura, dove presenterà i progressi compiuti nel quadro dei tre impegni volontari assunti dall’Unione e dai suoi partner nella cornice più ampia della nuova agenda urbana. La Commissaria incontrerà inoltre i responsabili delle questioni urbane dell’India, del Giappone e della Malaysia, e diversi rappresentanti dell’ONU.

Alla vigilia del Forum la Commissaria ha dichiarato: “Le città sono motori di crescita e innovazione ma, allo stesso tempo, sono confrontate a sfide che richiedono una risposta urgente, come la povertà, l’esclusione e l’inquinamento dell’aria. Con la dimensione urbana della politica di coesione e la propria agenda urbana, l’UE è pronta a sfruttare lo slancio politico e a indicare la via per uno sviluppo urbano sostenibile in tutto il mondo.”

Maggiori informazioni sulla politica urbana dell’UE e sulla sua agenda urbana sono disponibili online.

