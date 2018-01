Evade dai domiciliari. Arrestato a San Cristoforo mentre gira in motorino

Pubblicato il: 23 gennaio 2018 alle 08:01

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza il 46enne catanese Massimo VINCIGUERRA, poiché ritenuto responsabile di evasione.

Il 25 ottobre del 2017 era finito ai domiciliari per reati attinenti gli stupefacenti. Sabato pomeriggio, i militari di pattuglia lo hanno riconosciuto e fermato mentre percorreva la Via Telefono a bordo di un ciclomotore, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.