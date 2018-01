Pubblicato il: 9 gennaio 2018 alle 18:58

Oggi a Roma presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Generale Tullio Del Sette e il Presidente dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali Prof. Orazio Ciancio hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa che mira a tutelare il patrimonio ambientale che è parte fondamentale dell’identità nazionale.

L’accordo favorirà la cooperazione tra le due Istituzioni nei settori addestrativi e formativi, con specifico riguardo alle scienze forestali applicate alla tutela, gestione e salvaguardia dell’ambiente, del territorio e degli ecosistemi forestali, attraverso l’organizzazione di corsi, convegni e conferenze e scambio di best practices.

Inoltre, nell’accordo sono previste forme di collaborazione tecnico – scientifiche a supporto delle attività di indagine e delle iniziative divulgative e di sensibilizzazione per la diffusione della cultura ambientale.

L’Arma, per la realizzazione delle finalità dell’accordo, interesserà per le attività di formazione del personale il Comando delle Scuole (in modo particolare la Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale) e, per le attività gestionali delle Aree protette e operative, il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri.