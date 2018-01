Pubblicato il: 25 gennaio 2018 alle 20:33

Lo “sportello integrato” dell’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta è un’eccellenza nazionale.

Lo ha reso noto il Garante del contribuente per la Sicilia, Salvatore Forastieri, secondo il quale il front office dell’ufficio nisseno rappresenterebbe una vera e propria avanguardia, in grado di erogare prestazioni di altissima qualità agli utenti, grazie a una sapiente combinazione di servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate – successioni, locazioni, codici fiscali – e dal Territorio, quali visure catastali e ipotecarie e variazioni colture, per citarne solo alcuni: unico caso in Sicilia e tra i pochi ad oggi aperti in Italia.

Un riconoscimento accolto con grande soddisfazione dalla Uil Pubblica Amministrazione Agenzia delle Entrate che, attraverso i coordinatori regionali Giovanni Di Pisa e Maurizio Giunta, sottolinea “la professionalità e la disponibilità dei colleghi che prestano servizio presso gli sportelli unificati della Direzione provinciale, dell’ex Catasto e dell’ex Conservatoria, perfettamente integrati tra loro”.

“Ringraziamo il Garante per il tributo reso ai dipendenti – si legge in una nota dei due sindacalisti – che hanno ricevuto un riconoscimento tanto importante quanto inusuale: come è noto, sono poche le lodi rivolte al personale, sia provenienti dall’esterno che dall’interno dell’amministrazione”.

“Fin troppo spesso – proseguono Di Pisa e Giunta – l’operato dei dipendenti è oggetto , il più delle volte immeritatamente, di critiche gratuite: il malessere che si registra da parte del pubblico viene infatti ingiustamente addebitato al personale”.

“Noi riteniamo invece – concludono – che, laddove si riesca a coniugare efficacemente la funzionalità dei servizi a beneficio della collettività e la giusta valorizzazione dei lavoratori, i risultati siano pienamente soddisfacenti: nello specifico, è giusto riconoscere altresì il ruolo della direzione dell’ufficio che ha gestito al meglio le necessità da affrontare anche grazie al dialogo intrapreso con la rappresentanza sindacale”.

Com. Stam.