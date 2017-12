Pubblicato il: 25 dicembre 2017 alle 07:13

Dal 23 dicembre al 14 gennaio per festeggiare insieme Natale e Capodanno

Il Circo David Orfei a Brescia per le festività natalizie, con lo spettacolo “La favola siamo noi”, in via Borgosatollo, area San Polo, con due spettacoli tutti i giorni alle ore 17.00 e alle 20.45.

Lo chapiteau di David Orfei, vanta di tantissime attrazioni e artisti che hanno partecipato a festival internazionali. Varcare lo soglia del tendone, vuol dire, vivere lo spettacolo dal titolo “La Favola Siamo Noi”, grandi e piccini potranno concedersi divertimento e stupore allo stato puro, immersi nel mondo delle favole, con La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Spiderman e Mary Poppyns.

Atmosfera da favola, luci colorate, un mix travolgente per uno spettacolo, che accompagnerà il pubblico anche per il giorno di Natale e per Il Capodanno con veglionissimo ed uno show speciale.

Gli artisti coinvolgeranno il pubblico tra un’esibizione e l’altra; al trapezio, la verticalista Desirè, la comicità del Clown Cirillo, ancora acrobati alle fasce aeree e giocolieri, la country family e i mini pony e Larry Rossante alle grandi illusioni per lasciarvi con il fiato sospeso. Tra le principali attrazioni, un gruppo misto di felini, costituito da quattro leonesse, tra cui una bianca, una tigre del Bengala ed una tigre rosa. Si tratta di un ‘esibizione unica, durante la quale i felini sono a stretto contatto con i domatori, corpo a corpo. Tantissimi gli animali che saliranno in pista durante lo show caprette, oche, furetti, armadilli, orsetti lavatori ed ancora canguri, lama, dromedari e pappagalli che interagiscono con il pubblico.

Per acquistare i biglietti è aperta, prevendita online biglietti, a prezzi agevolati, su Groupon oppure direttamente al botteghino

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.circodimosca.it o la pagina facebook Circo di Mosca.

