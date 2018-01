Pubblicato il: 10 gennaio 2018 alle 18:41

Girgenti Acque S.p.A. comunica che con una nota, che si allega al presente comunicato stampa, Siciliacque S.p.A. ha informato che a partire dalle ore 09,00 del 16/01/2018, interromperà la fornitura idrica per il Comune di San Giovanni Gemini al fine di consentire l’intervento di manutenzione sulla condotta di adduzione in corrispondenza dell’attraversamento della SP 26 in c/da Sant’Onofrio nel territorio di Cammarata.

Ciò premesso, la distribuzione idrica prevista nei giorni 16 e 17 Gennaio 2018 non potrà essere effettuata.

Considerati i tempi tecnici necessari, il ripristino della fornitura è previsto per il 18/01/2018 alle ore 7:00.

Aragona Lì ­­­08/01/2018 Girgenti Acque S.p.A.

Com. Stam.