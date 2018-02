Acqua. Orlando: “Mentre tornano piogge e neve, ci auguriamo non tornino insensibilità e disattenzione della Regione”

Acqua. Orlando: “Mentre tornano piogge e neve, ci auguriamo non tornino insensibilità e disattenzione della Regione”

Pubblicato il: 15 febbraio 2018 alle 21:30

“Mentre tornano le piogge e la neve, ci auguriamo che non tornino anche vecchie pratiche di insensibilità e disattenzione istituzionale che tanti danni hanno portato alle nostre comunità e che hanno responsabilità gravissime nella attuale situazione di crisi, almeno tanto gravi quanto la carenza di precipitazioni.

Ho rappresentato oggi al presidente Musumeci che il provvedimento emesso dai suoi uffici non è sostenibile per la città di Palermo.

Continuiamo a pensare che qualsiasi provvedimento debba e posaa essere adottato dal Commissario straordinario, che avrà il quadro completo della situazione, degli interventi necessari e possibili ed anche delle risorse disponibili.

Auspico che grazie alla ritrovata sinergia fra le istituzioni, grazie al commissariamento deciso dal governo ed alla collaborazione della struttura commissariale, degli enti gestori e degli enti locali si possano finalmente avviare interventi organici e risolutivi della situazione.”

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

nota-prot-n-6660-del-14-02-18

